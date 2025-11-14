В ДНР наёмника ВСУ из Японии приговорили к 14 годам колонии

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 38-летнего гражданина Японии Такао Тайнаку к 14 годам колонии строгого режима по делу о наёмничестве. Следствие установило, что мужчина приехал на Украину, прошёл подготовку на тренировочных базах и вступил в одно из вооружённых формирований. Об этом сообщает СК РФ.

У ВСУ он получил оружие и, по данным СК, участвовал в боевых действиях против российских военных за денежное вознаграждение. Тайнака объявлен в международный розыск, а суд ранее избрал ему заочную меру пресечения в виде заключения под стражу. Собранные следствием материалы были признаны достаточными для вынесения приговора.

Ранее Life.ru писал, что наёмники из Колумбии получили 13 лет строгого режима за участие в военных действиях на стороне Украины. Они участвовали в боях до прошлого лета, после чего были экстрадированы из Венесуэлы и осуждены за наёмничество.