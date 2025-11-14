Владельцы Jaecoo J7 массово жалуются на появление странных пятен на капоте

Автовладельцы Jaecoo J7 всё чаще обращаются в дилерские центры из-за появления на капоте заметных пятен. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Как рассказали владельцы кроссоверов, у некоторых дефекты заметны ещё при покупке, у других — возникают спустя несколько недель эксплуатации. В дилерских центрах уверяют, что проблему можно устранить «сушкой» ультрафиолетом и дополнительной полировкой. Причиной появления пятен специалисты называют следы клея и упаковочной плёнки, однако почему у части владельцев «налёт» проявляется не сразу, остаётся неясным.

Ранее сообщалось, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России продолжает расти. За период январь-октябрь 2025 года она составила 3,23 миллиона рублей, а в октябре достигла отметки в 3,43 миллиона рублей.