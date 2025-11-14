Рассрочка на покупку квартиры станет бессмысленной в 2026 году, предупредил экономист
В 2026 году рассрочка перестанет быть выгодным способом покупки жилья в России. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв. По словам аналитика, с нового года условия рассрочки для покупателей квартир значительно ужесточаются.
«Рассрочку на приобретение жилья можно будет оформить не более чем на шесть месяцев с последующим снижением данного срока до четырёх месяцев. Это значит, что смысл такого способа покупки теряется», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».
Он отметил, что рассрочка имела смысл, когда позволяла временно разместить средства на вкладах без переплат. Теперь же короткий срок сводит это преимущество к нулю. Рассрочка используется как инструмент покупки жилья без участия банка, чаще всего у застройщика или на первичном рынке. Покупатель оплачивает объект частями: сначала делает крупный аванс, затем выплачивает остаток по графику. На вторичном рынке такая схема почти не встречается.
Селезнёв подчеркнул, что новые ограничения фактически приравнивают рассрочку к обычной отсрочке платежа и делают её малопривлекательной для покупателей.
А ранее жителям России предложили покупать квартиры по частям без ипотеки. Общественники считают, что подобный механизм позволит гражданам постепенно аккумулировать средства на приобретение квартиры, защищая свои накопления от инфляционных потерь.
