Мерц заявил о подготовке ЕС новых санкций против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России. По его словам, обсуждение уже идёт, и меры будут представлены в течение ближайших недель. Кроме того, он уверен в эффективности уже действующих санкций.

«Мы в ЕС подготовим ещё один пакет санкций на ближайшие недели и, соответственно, мы не ослабим наше давление на Россию, а будем поддерживать его и усиливать», — заявил Мерц.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявлял, что США испытывают недостаток целей для введения новых санкций против России. Американский чиновник добавил, что при президенте Дональде Трампе Вашингтон уже ввёл санкции против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть».