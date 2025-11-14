Предвестники перемены погоды: Над Москвой были замечены «дьявольские» облака
В небе над столицей наблюдалось уникальное атмосферное явление — облака асператус, сформировавшиеся из-за резкой смены температурного режима. Ольга Золина, представляющая Московский физико-технический институт, объяснила агентству городских новостей «Москва», что подобные образования возникают при выраженной турбулентности, вызывающей сложное взаимодействие воздушных масс.
Специалист связала аномалию с интенсивным холодным фронтом, обусловившим падение температуры с +7°C до нулевой отметки с последующим снегопадом.
«Для образования облаков asperitas требуются условия, аналогичные тем, что способствуют формированию мамматус: нисходящие потоки и последующее испарение водяных капель в облаке», — отметила Золина.
Профессор Михаил Толстых дополнил, что характерные волнистые структуры образовались вследствие активного перемешивания атмосферных слоёв, вызванного значительным перепадом температурных показателей и повышенной концентрацией влаги в воздухе.
