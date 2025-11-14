Предвестники перемены погоды: Над Москвой были замечены «дьявольские» облака

В небе над столицей наблюдалось уникальное атмосферное явление — облака асператус, сформировавшиеся из-за резкой смены температурного режима. Ольга Золина, представляющая Московский физико-технический институт, объяснила агентству городских новостей «Москва», что подобные образования возникают при выраженной турбулентности, вызывающей сложное взаимодействие воздушных масс.

Специалист связала аномалию с интенсивным холодным фронтом, обусловившим падение температуры с +7°C до нулевой отметки с последующим снегопадом.

«Для образования облаков asperitas требуются условия, аналогичные тем, что способствуют формированию мамматус: нисходящие потоки и последующее испарение водяных капель в облаке», — отметила Золина.

Профессор Михаил Толстых дополнил, что характерные волнистые структуры образовались вследствие активного перемешивания атмосферных слоёв, вызванного значительным перепадом температурных показателей и повышенной концентрацией влаги в воздухе.

Ранее Life.ru писал, что погода в столице РФ вернётся к климатической норме во второй половине ноября. Температура воздуха в ночное время станет отрицательной. Днём москвичи ещё смогут наблюдать на термометрах отметку со знаком плюс, однако, не на регулярной основе. Примечательно, что снег при этом ожидать пока не стоит.