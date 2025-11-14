Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев заявил, что Россия исторически развивается как империя и «не может быть иной по своей природе». Его слова прозвучали на фоне новых дискуссий о роли семейной преемственности в государственной службе.

По словам Малофеева, принцип передачи управленческой культуры от поколения к поколению является «естественным механизмом долгого развития государства». Он отметил, что системы власти, где преемственность выстраивается на основе служения и компетенций, «исторически демонстрировали устойчивость» и формировали профессиональные управленческие элиты.

Обсуждение усилилось после публикаций «Царьграда» о карьерных траекториях детей ряда российских госдеятелей. В материалах упоминались представители семей Патрушевых, Бортниковых, Медведевых, и других — многие из которых занимают посты в госструктурах, государственных корпорациях или работают в сфере высоких технологий.

Эксперты отмечают, что подобная модель не нова и ранее существовала в различных государственных системах. По мнению сторонников преемственности, она обеспечивает долгосрочное планирование и передачу опыта, а критики считают, что такой подход может сужать кадровую конкуренцию.

Обсуждение темы также поддержал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, заявивший, что Россия имеет право опираться на собственный исторический путь и не обязана «оправдываться за терминологию или политические формы».

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя международную риторику вокруг темы «имперских амбиций», подчеркнул, что Россия «не стремится к восстановлению империи», но намерена самостоятельно определять свои внутренние и внешнеполитические решения.