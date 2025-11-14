Telegram не попал в «белый список» сервисов, доступных без интернета в России

Как РКН, так и Минцифры подтвердили, что Telegram нет в «белых списках» сервисов, доступных в России без интернета. Об этом сообщает Mash.

Широко распространяемая в медиа информация о том, что Telegram внесли в «белый список», является ошибочной. Хотя Telegram и фигурирует в методических рекомендациях для образовательных учреждений, речь идёт не о перечне сервисов, работающих без подключения к сети. В списке офлайн-сервисов Telegram на данный момент не представлен.

В действительно доступный офлайн-список, в частности, входят: Госуслуги, «ВКонтакте», «Одноклассники», Max, «Мэйл-ру», «Дзен», Rutube, платёжная система «Мир», сайты правительства и администрации президента РФ, платформа для электронного голосования, а также личные кабинеты операторов связи.

Ранее сообщалось, что Telegram зафиксировал рекордное число блокировок за один день – более 500 тысяч групп и каналов было удалено 13 ноября. Это самый высокий показатель с февраля 2025 года.