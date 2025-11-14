Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 15:26

Telegram не попал в «белый список» сервисов, доступных без интернета в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Как РКН, так и Минцифры подтвердили, что Telegram нет в «белых списках» сервисов, доступных в России без интернета. Об этом сообщает Mash.

Широко распространяемая в медиа информация о том, что Telegram внесли в «белый список», является ошибочной. Хотя Telegram и фигурирует в методических рекомендациях для образовательных учреждений, речь идёт не о перечне сервисов, работающих без подключения к сети. В списке офлайн-сервисов Telegram на данный момент не представлен.

В действительно доступный офлайн-список, в частности, входят: Госуслуги, «ВКонтакте», «Одноклассники», Max, «Мэйл-ру», «Дзен», Rutube, платёжная система «Мир», сайты правительства и администрации президента РФ, платформа для электронного голосования, а также личные кабинеты операторов связи.

В Госдуме пообещали не штрафовать пользователей за авторизацию на сайтах через Google
В Госдуме пообещали не штрафовать пользователей за авторизацию на сайтах через Google

Ранее сообщалось, что Telegram зафиксировал рекордное число блокировок за один день – более 500 тысяч групп и каналов было удалено 13 ноября. Это самый высокий показатель с февраля 2025 года.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Telegram
  • Минцифры РФ
  • Роскомнадзор
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar