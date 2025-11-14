Россия и США
14 ноября, 15:32

Депутат Рады обнародовал фото ракеты Patriot, упавшей во дворе жилого дома в Киеве

Обложка © Telegram / Александр Федиенко

Зенитная ракета комплекса Patriot, предназначенная для перехвата целей, упала на территории жилого дома в Киеве. Информацию об этом распространил депутат Верховной рады Александр Федиенко, опубликовав соответствующее фото.

На снимке запечатлён крупный фрагмент ракеты MIM-104, обнаруженный на пешеходной зоне возле парковки. Депутат сопроводил публикацию ироничным комментарием.

«Противовоздушная ракета может упасть где угодно. Похоже, Patriot», — написал Федиенко в соцсетях.

Напомним, ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины. Данная операция является ответной мерой на террористические атаки по гражданским объектам России. В оборонном ведомстве уточнили, что при нанесении ударов применялось высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.

