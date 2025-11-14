Депутат Рады обнародовал фото ракеты Patriot, упавшей во дворе жилого дома в Киеве

«Противовоздушная ракета может упасть где угодно. Похоже, Patriot», — написал Федиенко в соцсетях.

Зеленский воззвал к Западу о помощи с ПВО после российских «ударов возмездия»

Напомним, ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины. Данная операция является ответной мерой на террористические атаки по гражданским объектам России. В оборонном ведомстве уточнили, что при нанесении ударов применялось высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.