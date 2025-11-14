Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 16:17

Мать почти двое суток качала трёхлетнего сына на качелях, пока тот не умер

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / minianne

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / minianne

В американском штате Мэриленд мать катала трёхлетнего сына на качелях в парке на протяжении 44 часов, пока тот не умер. Об этом сообщает The Mirror.

Ромечия Симмс 2001 года рождения страдала шизофренией. При таком диагнозе у человека происходит искажение мышления, потеря реальности, а также нередки галлюцинации. Американка хотела развлечь сына и отвела его на детскую площадку. Однако в какой-то момент у неё случилось обострение недуга. Она не отпускала качели почти двое суток.

К несчастью, мальчик был слишком мал, чтобы помочь себе и спастись от мамы. На протяжении 44 часов он страдал внутри металлической конструкции и постепенно, мучительно умирал. В ходе судебного разбирательства было установлено, что причиной смерти стали переохлаждение и критическая потеря жидкости организмом.

В ходе судебного заседания было объявлено, что суд признал женщину невменяемой на момент совершения преступления и неспособной нести ответственность за свои действия в связи с диагностированным у неё психическим расстройством.

Забившая маленького сына молотком москвичка могла страдать ипохондрией
Забившая маленького сына молотком москвичка могла страдать ипохондрией

Ранее Life.ru писал, что в Челябинске тело маленькой девочки нашли внутри дивана. Правоохранители арестовали мать ребёнка. Женщина свою вину не признаёт. Она заявила, что дочь случайно утонула в ванной.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • США
  • Дети
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar