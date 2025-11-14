Мать почти двое суток качала трёхлетнего сына на качелях, пока тот не умер

В американском штате Мэриленд мать катала трёхлетнего сына на качелях в парке на протяжении 44 часов, пока тот не умер. Об этом сообщает The Mirror.

Ромечия Симмс 2001 года рождения страдала шизофренией. При таком диагнозе у человека происходит искажение мышления, потеря реальности, а также нередки галлюцинации. Американка хотела развлечь сына и отвела его на детскую площадку. Однако в какой-то момент у неё случилось обострение недуга. Она не отпускала качели почти двое суток.

К несчастью, мальчик был слишком мал, чтобы помочь себе и спастись от мамы. На протяжении 44 часов он страдал внутри металлической конструкции и постепенно, мучительно умирал. В ходе судебного разбирательства было установлено, что причиной смерти стали переохлаждение и критическая потеря жидкости организмом.

В ходе судебного заседания было объявлено, что суд признал женщину невменяемой на момент совершения преступления и неспособной нести ответственность за свои действия в связи с диагностированным у неё психическим расстройством.