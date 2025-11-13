Забившая маленького сына молотком москвичка могла страдать ипохондрией
Ксения с сыном. Обложка © SHOT
Москвичка, жестоко убившая молотком и ножом шестилетнего сына, могла страдать ипохондрией. Об этом пишет Mash. Предположительно, женщина постоянно вызывала к себе врачей, ходила по больницам и считала себя серьёзно больной.
По словам окружения, Ксения была мнительной в отношении своего здоровья и очень сильно боялась заболеть. Она два — три раза в неделю звонила медикам и жаловалась на мигрени и боли в спине. По предварительной информации, тревога, навязчивые мысли и необоснованный страх появились у неё на фоне возможного шизотипического расстройства. Сейчас эту версию проверяют специалисты.
Напомним, 37-летняя женщина жестоко убила своего шестилетнего ребёнка в квартире в Москве. Для расправы она использовала молоток и нож. После убийства мать попыталась покончить с собой. Её спас вернувшийся с работы муж. В настоящее время женщина госпитализирована и находится под охраной. Подозреваемая успела до трагедии оставить записку, в которой утверждала, что якобы она и мальчик серьёзно больны.
