В России оценили идею реализации программы соцнайма через нераспроданное жильё

Инициатива Госдумы по решению жилищной проблемы через выкуп нераспроданных квартир у застройщиков для социального найма нежизнеспособна. Такое мнение высказал основатель Российской гильдии риелторов (РГР) Константин Апрелев.

Эксперт убеждён, что механизм выкупа жилья бюджетом с последующей сдачей ниже рыночной стоимости не сработает, как и программы строительства социального жилья.

«Мне кажется, что здесь больше политических заявлений и пиара», — заключил Апрелев в разговоре с радио «Комсомольская правда», отметив отсутствие экономической заинтересованности у девелоперов.

Ранее советник президента гильдии риелторов Москвы предложил распространить семейную ипотеку на вторичное жильё, заявив, что нынешний формат не решает демографических задач. По его словам, многие новостройки сдаются без социальной инфраструктуры, что делает покупку первичного жилья скорее «инвестицией в будущее», а не решением актуальных потребностей семей с детьми.