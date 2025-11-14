В Севастополе молодая мать дала двухлетнему сыну выпить пива и покурить

В отношении 20-летней жительницы Севастополя проводится проверка. Поводом стало подозрение в том, что она приучала своего двухлетнего сына к употреблению алкоголя и курению неизвестных веществ. Данное заявление сделала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району Севастополя выявили видеоматериалы, на которых запечатлено, как девушка даёт ребёнку пить из пивной банки и привлекает его к курению неизвестного вещества. Свои действия она сопровождает комментариями с нецензурной бранью», — написала Волк в Telegram-канале.

Полицейским удалось установить личность девушки, которая ранее уже состояла на профилактическом учёте. При посещении места жительства правоохранители зафиксировали явные признаки опьянения у подозреваемой. Как сообщают правоохранительные органы, молодая мать призналась в употреблении наркотических веществ накануне, но отрицала факты вовлечения ребёнка.

Уточняется, что отец мальчика не участвует в его воспитании. На данный момент малыш временно помещён в специализированное реабилитационное учреждение для несовершеннолетних. В настоящее время прокуратура контролирует ход проверки обстоятельств произошедшего. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре произошёл инцидент с матерью, которая дала своей малолетней дочери напиток, визуально напоминающий коньяк. Женщина зафиксировала свои действия на видео, где сначала продемонстрировала бутылку из-под алкогольного напитка, после чего налила содержимое в рюмку и предложила ребёнку.