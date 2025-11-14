Депутат Немкин: Включение Telegram в «белый список» Рунета невозможно

Telegram не может быть внесён в «белый список» сервисов, которые остаются доступными для граждан даже при сбоях связи или в экстренных ситуациях. Об этом заявил в беседе с Life.ru член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, мессенджер является иностранным сервисом, а перечень формируется только из отечественных цифровых платформ, имеющих критическое значение для жизни людей.

Немкин пояснил, что «белый список» предназначен для обеспечения доступа к госуслугам, оплате покупок, проверенным новостям, банковским сервисам и социально значимым сайтам. В него входят российские платформы — «ВКонтакте», «Одноклассники», MAX, «Госуслуги», Ozon, Wildberries, Avito, Rutube, а также сайты органов власти и платёжной системы «Мир».

Cобеседник Life.ru подчеркнул, что разговоры о включении Telegram или других иностранных площадок в перечень являются «информационным шумом» и не имеют под собой оснований.

Любые слухи о включении иностранного мессенджера или коммерческих площадок в список — это элемент информационного шума. «Белый список» формируется не под интересы бизнеса, а под интересы граждан. Антон Немкин член комитета Госдумы по информационной политике

Главная цель списка, добавил депутат, — создание устойчивой цифровой среды, позволяющей людям сохранять доступ к ключевым услугам даже при ограничениях связи.

Минцифры ранее расширило так называемый «белый список» — перечень ресурсов, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях связи или в экстренных ситуациях. В обновлённый реестр вошёл дополнительный пул TIER-2 сервисов. В список добавили сайты государственных органов, включая порталы Госдумы, федеральных министерств, ведомств, Генпрокуратуры и региональных правительств. Также туда включены Почта России, Альфа-Банк, система цифровой маркировки «Честный знак». «Телеграма» в перечне нет.