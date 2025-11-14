Мужчина внезапно умер после пересадки волос в Стамбуле

Туристка из России подхватила кишечную инфекцию в Индии и умерла

Туристка из России подхватила кишечную инфекцию в Индии и умерла

Ранее сообщалось, что российские туристы массово отравились в пятизвёздочном отеле Турции. Под подозрением оказались блюда из курицы, хотя пострадавшие не исключают и вирусную природу заболевания. Туристам пришлось самостоятельно оплачивать лечение.