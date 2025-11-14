Мужчина внезапно умер после пересадки волос в Стамбуле
Трагический случай произошел в Стамбуле: 36-летний житель Великобритании Ментор Рама скончался после прохождения косметических процедур, включающих пересадку волос и стоматологическое лечение. Как сообщает The Mirror, мужчина почувствовал себя плохо, вернувшись в свой отель. Его экстренно доставили в больницу, где 11 ноября его состояние резко ухудшилось, и врачи были вынуждены констатировать смерть.
Тело погибшего отправили на экспертизу, а затем выдали родным. Полиция начала расследование обстоятельств несчастного случая.
Турция пользуется спросом у медицинских туристов, во многом благодаря своим низким ценам. При этом, по информации британского внешнеполитического ведомства, с 2019 года в Турции скончалось как минимум 28 британцев после прохождения медицинских процедур. Турецкие клиники активно предлагают комплексные пакеты, которые обычно включают трансфер, размещение в отелях и организацию медицинских вмешательств.
Ранее сообщалось, что российские туристы массово отравились в пятизвёздочном отеле Турции. Под подозрением оказались блюда из курицы, хотя пострадавшие не исключают и вирусную природу заболевания. Туристам пришлось самостоятельно оплачивать лечение.
