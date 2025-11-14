Россиянин сломал возлюбленной позвонок за то, что та его рано разбудила

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека, который сломал своей сожительнице позвонок. Как сообщили представители УМВД по региону, мужчина избил свою девушку, поскольку она слишком рано его разбудила.

Инцидент произошёл 11 мая в квартире на улице 7-й Шелковичный тупик. По информации правоохранительных органов, 22-летняя жительница обратилась в полицию Фрунзенского района с заявлением о нанесении ей телесных повреждений. Медики зафиксировали у пострадавшей закрытый перелом поясничного позвонка.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где полностью признал свою вину. Ранее задержанный не привлекался к уголовной ответственности. Свой поступок мужчина объяснил тем, что был раздражён ранним пробуждением. По его словам, девушка разбудила его в час дня, хотя он сильно устал и хотел спать. В настоящее время было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

