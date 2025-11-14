Путин утвердил стратегию повышения безопасности на дорогах в России до 2036 года

В России утверждена новая стратегия повышения безопасности дорожного движения, которая будет действовать до 2036 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин

В соответствии с документом, российское правительство обязано в течение ближайших шести месяцев сформировать конкретный план мероприятий для выполнения положений стратегии. Обширный текст, занимающий 46 страниц и состоящий из восьми тематических разделов, вводит чёткие определения всем понятиям, связанным с организацией дорожного движения. В частности, в нём раскрывается термин активной мобильности, охватывающий все виды перемещений — от пеших прогулок и велосипедов до применения разнообразных средств индивидуальной мобильности.

В рамках стратегии был проведён детальный анализ современного положения дел в сфере дорожной безопасности и обозначены ключевые тенденции. Документ также включает в себя актуальные статистические сведения, содержит перечень основных проблем и потенциальных рисков, а кроме того, устанавливает цели государственной политики в указанной области.

Ранее Владимир Путин подписал указ о новом регламенте приватизации федерального имущества. Для нужд обороны и безопасности теперь будет действовать ускоренная процедура его реализации через ПСБ, минуя стандартные механизмы.