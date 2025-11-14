Россия и США
14 ноября, 16:39

«Остались жена и пятеро детей»: Самоубийство священника из Урюпинска стало неожиданностью для епархии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Allatrust

Самоубийство протоиерея Сергия Скребцова в Урюпинске стала полной неожиданностью для всех, кто его знал. Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Урюпинской епархии Волгоградской митрополии РПЦ иерей Виталий Свиридов рассказал, что у клирика остались пятеро детей.

Трагическое известие о кончине священнослужителя стало шоком для всей епархии, поскольку отец Сергий на протяжении 28 лет служения снискал уважение прихожан и коллег. Как отметил отец Виталий, покойный отличался спокойным характером, никогда не участвовал в конфликтах и всегда добросовестно выполнял свои пастырские обязанности. Особое недоумение у окружающих вызывает отсутствие видимых причин для такого шага, поскольку накануне священник проводил обычную службу и не проявлял признаков душевного волнения.

«Его нашли в своей комнате, дома. У него остались жена и пятеро уже взрослых детей. Это большая трагедия и шок для нас, ему было 60 лет, 28 из них — в сане, хороший священник», — ответил он в беседе с РИА «Новости».

Накануне трагедии он проводил службу в храме Архангела Михаила, где всё происходило как обычно. По данным следственных органов, проводивших проверку обстоятельств произошедшего, священнослужитель оставил предсмертную записку, содержание которой остаётся неизвестным. В соответствии с церковными канонами, запрещающими отпевание самоубийц, похороны прошли без совершения полного погребального чина

Ранее сообщалось, что священник из Урюпинска Волгоградской области свёл счёты с жизнью. В соцсетях появилась информация о гибели 60-летнего Сергей Скребцова, служителя храма Сергия Радонежского.

