На театр «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой подали иск почти на 2 млн рублей
Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
«Дворец спорта» в Санкт-Петербурге подал в суд на компанию Надежды Кадышевой и «Золотого кольца», требуя почти 2 миллиона рублей. Об этом сообщает Super.ru.
По информации с сайта Арбитражного суда, петербургский Ледовый дворец (ООО «Дворец спорта») предъявил претензии к ООО «Театр Золотое кольцо» на сумму 1 822 500 рублей. Ответчиком является компания, принадлежащая Надежде Кадышевой и её сыну Григорию Костюку. Конфликт возник после концерта, который артистка и её сын дали в Ледовом дворце в июле. Причины иска пока не разглашаются.
Важно отметить, что ООО «Театр Золотое кольцо» является владельцем одноименной компании, где Кадышева и Костюк выступают в роли собственников, а Александр Костюк, муж певицы, является её руководителем.
Ранее сообщалось, что Кадышева отказалась от выступлений в новогоднюю ночь. При этом другие звёзды российской эстрады, включая Григория Лепса, Басту, Сергея Лазарева, Диму Билана и Полину Гагарину, согласились на выступления в праздники.
Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».