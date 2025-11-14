Россия и США
14 ноября, 17:04

Конституционный суд России посчитал возможным «двойное наказание» за одно ДТП

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nampix

Конституционный суд России постановил, что водитель может быть одновременно привлечён и к административной, и к уголовной ответственности, если одно ДТП привело к разным последствиям для нескольких потерпевших. КС подчеркнул, что нормы КоАП и УК не противоречат Конституции и допускают параллельное производство, если последствия ДТП различаются по тяжести.

Поводом стала ситуация в Ивановской области: автобус, которым управлял гражданин, спровоцировал цепную аварию. Один водитель погиб — это уголовное дело. Второй получил лёгкие травмы — административное.

Районный суд посчитал, что мужчину фактически наказывают дважды за одно и то же нарушение ПДД, и направил запрос в КС. Однако суд разъяснил: речь идёт о разных составах правонарушений, потому что они затрагивают разные объекты — жизнь и здоровье. Поэтому убийство по неосторожности и причинение лёгкого вреда здоровью не поглощают друг друга и не считаются «двойным наказанием».

Ранее Life.ru сообщал, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, ограничивающий штрафы за вождение без полиса ОСАГО одним наказанием в сутки. Законопроект предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

