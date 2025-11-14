В подмосковном Одинцово горит элитный SPA-комплекс «Бани Малевича». Как сообщает Mash, огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров.

В Подмосковье загорелся элитный SPA-комплекс «Бани Малевича». Видео © Telegram / Neluxuryrublevka

На данный момент сведения о пострадавших отсутствуют. Весь персонал и посетители были оперативно выведены на безопасное расстояние за пределы здания. По предварительным данным, возгорание произошло в котельной, расположенной на первом этаже комплекса.

Известно, что бани, открывшиеся менее недели назад, начали свою работу 9 ноября.

