Регион
14 ноября, 17:01

В Подмосковье загорелся элитный SPA-комплекс «Бани Малевича»

Обложка © Telegram / Neluxuryrublevka

В подмосковном Одинцово горит элитный SPA-комплекс «Бани Малевича». Как сообщает Mash, огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров.

В Подмосковье загорелся элитный SPA-комплекс «Бани Малевича». Видео © Telegram / Neluxuryrublevka

На данный момент сведения о пострадавших отсутствуют. Весь персонал и посетители были оперативно выведены на безопасное расстояние за пределы здания. По предварительным данным, возгорание произошло в котельной, расположенной на первом этаже комплекса.

Известно, что бани, открывшиеся менее недели назад, начали свою работу 9 ноября.

Ранее в Кемеровской области вспыхнули крупные лесные пожары. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, горят также пустыри с сухой травой. Крупные очаги пожара фиксируют в Белове, Юрге и селе Каменка. Вблизи Юрги пламя успело охватить 23 тысячи квадратных метров.

