14 ноября, 17:08

Город в Ленобласти остался без холодной воды из-за масштабной аварии

Волховскай городской прокуратурой продолжается проверка в связи с аварийным отключением холодного водоснабжения. Обложка © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

Город Волхов в Ленинградской области полностью остался без холодного водоснабжения из-за масштабной аварии на водоочистных сооружениях. Данное заявление сделали представители городской прокуратуры, взявшие ситуацию на особый контроль.

Волховскай городской прокуратурой продолжается проверка в связи с аварийным отключением холодного водоснабжения. Фото © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

По предварительным данным, без доступа к холодной воде оказались около 50 тысяч жителей города. На место происшествия незамедлительно выехали исполняющий обязанности Волховского городского прокурора Илья Безвоздинский и представители регионального ГУП «Леноблводоканал». Для обеспечения потребностей населения организован подвоз питьевой воды с использованием специализированного транспорта.

«Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства. По требованию прокуратуры жителям города организован подвоз воды», — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при содержании и обслуживании систем водоснабжения, а также оценит сроки ликвидации аварии. Надзорное ведомство потребовало от ответственных служб немедленного устранения последствий чрезвычайной ситуации и проведения тщательного расследования причин произошедшего. По информации местных жителей, это уже не первый случай перебоев с водоснабжением в Волхове за последнее время.

Ранее сообщалось, что мощный циклон вызвал масштабное отключение электроэнергии в Южно-Курильске на острове Кунашир. Сильный ветер повредил линии электропередач. Для ликвидации последствий стихийного бедствия были задействованы бригады мобильной газотурбинной электростанции.

