Экс-советник Трампа потребовал от властей $50 млн компенсации

Экс-советник американского президента Дональда Трампа Майкл Флинн требует от правительства США компенсацию в размере 50 миллионов долларов за судебное преследование по делу о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. Данную информацию передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Изначально Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний относительно своих контактов с российским дипломатом, однако впоследствии пересмотрел свою позицию и оспорил предъявленные обвинения. В конце 2020 года Трамп использовал свои полномочия для помилования экс-советника по национальной безопасности. Переговоры между администрацией президента и Флинном о возможной компенсации ведутся с конца лета текущего года.

«Администрация по крайней мере с конца лета ведёт переговоры по иску, поданному бывшим первым советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном... Он требует 50 миллионов долларов за то, что он считает неправомерным судебным преследованием», — сообщило агентство.

Вместе с Флинном в качестве истца выступает бывший старший юрист Белого дома Стефан Пассантино, который обвиняет власти в незаконном разглашении его личной информации. Агентство отмечает, что в период президентства Джо Байдена Министерство юстиции США отклонило апелляции обоих фигурантов, оставив их требования без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции выплаты компенсации в размере около 230 миллионов долларов за проведённые в отношении него расследования. Согласно информации издания, республиканский политик направил две административные жалобы — первую в конце 2023 года, а вторую в летние месяцы 2024 года.