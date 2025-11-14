«Южный Парк» изобразил Трампа с большим пенисом и уложил в постель с Вэнсом

В новой серии «Южного Парка» создатели устроили очередную жесткую политическую сатиру, изобразив президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса в провокационной сцене. Эпизод мгновенно вызвал шквал реакций — зрители пишут, что авторы «перешли все границы», а соцсети полнятся обсуждениями.

По сюжету выпуск был посвящён обновлённой нейросети Sora 2, но в него встроили продолжение линии о близких отношениях Трампа и Вэнса. По сценарию, политики лежали вместе в джакузи, а затем отправились в спальню Линкольна. Когда запись с камер «утекла» в СМИ, персонаж Трампа заявил, что всё — работа искусственного интеллекта. Белый дом официально эпизод не комментирует. Однако пресс-секретарь Тейлор Роджерс уже заявил, что мультсериал «давно неактуален» и цепляется за внимание «отчаянными идеями».

South Park регулярно использует политическую сатиру, высмеивая как президентов США, так и мировых лидеров. Шоу выходит с 1997 года и не раз становилось поводом для громких дискуссий в обществе.

Это не первый раз, когда создатели мультсериала вводят в сюжет персонажа президента США. Ранее Life.ru писал, что необычное изображение Трампа с реальной головой на анимированном теле появилось в 27-м сезоне «Южного парка». Создатели также затронули скандал, связанный с делом педофила Джеффри Эпштейна.