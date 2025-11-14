Правящая коалиция ФРГ опасается участия «Альтернативы для Германии» (АдГ) в мероприятиях в России. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Я думаю, что «Альтернатива для Германии» как политическая сила и, кстати, весьма авторитетная сейчас в Германии подвергается колоссальному давлению. По сути, их поставили вне закона и обвиняют чуть ли не в государственной измене», — сказал Медведев.

Политик полагает, что когда члена АдГ дали понять, что поездки в Россию нежелательны, у них не оставалось альтернативы. Касательно же нынешней правящей партийной коалиции, по его мнению, причины такого поведения очевидны: они испытали сильный испуг, выражаясь непарламентским языком, что, как представляется, вполне объяснимо.

Ранее сообщалось, что немецкие депутаты устроили скандал, обвиняя друг друга в работе на Москву. Конфликт разгорелся из-за планируемого визита группы депутатов от партии АдГ в Сочи на встречу в формате «БРИКС – Европа»