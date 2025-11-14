Россия и США
14 ноября, 17:35

Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников «Белгородэнерго»

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников «Белгородэнерго». Информация об этом содержится в указе, опубликованном на официальном ресурсе правовых актов.
Согласно документу, награды вручены за проявленные мужество и самоотверженность при выполнении служебных задач. Орденом Мужества посмертно отмечены Бондарь Юрий Владимирович, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств в филиале ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» (Белгородская область), и Гранкин Игорь Вячеславович, мастер бригады того же филиала.
Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум россиянкам

Ранее сообщалось, что Путин наградил фельдшера Сергея Журбенко из Белгородской области Орденом Пирогова посмертно. Медик погиб в Белгороде при выполнении служебного задания: машина скорой помощи, перевозившая тяжёлого пациента, столкнулась на перекрёстке с легковым автомобилем и перевернулась.

Наталья Демьянова
