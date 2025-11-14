Россиян предупредили о погодных аномалиях в декабре

Декабрь 2025 года может установить рекорды погодных аномалий в России за последние 150 лет. Соответствующее заявление сделал метеоролог Михаил Семёнов в интервью NEWS.ru.

«Мы уже видим признаки того, что первый зимний месяц 2025 года, возможно, станет одним из самых аномальных за последние 150 лет. Например, согласно последним расчётам специалистов, в предстоящем декабре будут установлены новые рекорды по понижению температуры воздуха и количеству осадков сразу в нескольких регионах страны», — сказал Семёнов.

По данным метеорологов, предстоящий декабрь имеет все шансы побить температурные рекорды и установить новый максимум по количеству осадков за последние полтора столетия. Семёнов объясняет это усилением арктического влияния и активизацией атмосферных фронтов, что приведёт к экстремальным погодным явлениям. В частности, в Якутии прогнозируются температуры ниже 50 градусов Цельсия и значительное превышение нормы осадков – до 200 миллиметров.

Метеоролог также спрогнозировал 43-градусные морозы для Иркутской области и аналогичные температурные минимумы для Мурманской области и Республики Коми. В этих регионах ожидаются снегопады свыше 100 миллиметров и порывы ветра до 30 метров в секунду, что создаст условия для продолжительных метелей и снежных вихрей.

Ранее сообщалось, что предстоящая зима в России ожидается холоднее по сравнению с предыдущим сезоном, но в целом температура сохранится в пределах и выше климатической нормы. Следует ожидать как погодных периодов с аномальными оттепелями, так и кратковременных похолоданий до 20 градусов мороза и ниже.