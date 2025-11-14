Россия и США
14 ноября, 18:13

На Москву надвигается сильный снегопад, местами переходящий в дождь

Обложка © Life.ru

На Москву в ночь на 15 ноября обрушится сильный снегопад, местами переходящий в дождь, сообщает столичный главк МЧС в своём Telegram-канале. Отмечается, что непогода сохранится до 10 утра.

«В период с 23:00 14 ноября до 10 часов 15 ноября в Москве ожидаются осадки, местами сильные (дождь, мокрый снег). Местами налипание мокрого снега, гололедица», — говорится в сообщении.

Из-за надвигающейся непогоды городские службы работают в усиленном режиме. МЧС призывает москвичей парковаться в безопасных местах, держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, а также следить за детьми.
Предвестники перемены погоды: Над Москвой были замечены «дьявольские» облака
Ранее Life.ru писал, что погода в столице РФ вернётся к климатической норме во второй половине ноября. Температура воздуха в ночное время станет отрицательной. Днём москвичи ещё смогут наблюдать на термометрах отметку со знаком плюс, однако, не на регулярной основе.

