Россиянин отправился в кругосветное путешествие и застрял без денег в Южной Америке

Российский путешественник оказался в крайне затруднительном положении на территории Перу, столкнувшись с полным отсутствием средств к существованию. Историю 31-летнего Дмитрия из Саратова, узнал Telegram-канал Baza.

Саратовец отправился в кругосветное путешествие и застрял без денег в Перу. Фото © Telegram / Baza

В течение последних полутора лет мужчина активно исследовал различные континенты, посетив страны Азии, Европы и Африки, после чего направился в Южную Америку. Финансовую основу его путешествий составляли регулярные переводы от друга, возвращавшего старый долг суммами по 400-500 долларов ежемесячно. Критическая ситуация возникла в сентябре, когда платежи внезапно прекратились, а сам знакомый перестал отвечать на сообщения.

Оставшись без источников дохода, Дмитрий пытался найти работу в различных странах Южной Америки, однако отсутствие знания местных языков стало непреодолимым препятствием. Его обращения за помощью в иностранные посольства остались без ответа, а в русскоязычных сообществах он столкнулся с непониманием и насмешками. В течение нескольких месяцев российский турист был вынужден ночевать в аэропортах и на улицах, питаясь благодаря помощи случайных прохожих и самостоятельно добывая морских ежей и крабов на побережье.

Преодолев значительное расстояние практически пешком, Дмитрий достиг территории Перу, где смог найти временное убежище в одном из местных хостелов. В настоящее время он работает разнорабочим, оплачивая таким образом ночлег и питание. Путешественник продолжает искать способы возвращения в Россию, рассматривая, в том числе, возможность депортации за нарушение миграционного режима, однако перспективы остаются неопределёнными.

«Даже пытаюсь узнать, могут ли меня депортировать из страны, если нарушу закон нахождения. Но мне говорят, вряд ли депортируют», — рассказал Дмитрий.