Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил студентам, покинувшим его встречу со школьниками, отправиться на Украину для участия в боевых действиях, если они поддерживают продолжение конфликта. Инцидент произошёл во время встречи политика с учащимися в словацком городе Попрад, где часть аудитории организовала демонстративный уход.

Во время мероприятия некоторые присутствующие, одетые в чёрные футболки, как символ протеста против политики правительства, покинули помещение. Одна из студенток развернула украинский флаг, а другие участники акции звонили ключами при уходе. В ответ на это Фицо заявил, что если молодые люди выступают за продолжение боевых действий, то должны лично принять в них участие, взяв в руки оружие.

Глава правительства расценил поведение студентов как проявление нетерпимости к иной точке зрения. Он подчеркнул, что принципиально отвергает дальнейшую эскалацию конфликта и считает неприемлемой подобную форму ведения дискуссии.

Ранее Роберт Фицо заявил, что планы Европейского союза по выделению Украине кредита за счёт замороженных российских активов способны продлить конфликт ещё на два года. Глава словацкого правительства прямо связал финансовую помощь Киеву с перспективами урегулирования, подчеркнув, что крупные денежные транши позволяют Украине продолжать боевые действия.