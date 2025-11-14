Женщина пришла на плановое УЗИ и узнала, что вынашивает сразу девятерых детей

Беременная египтянка в ходе планового ультразвукового обследования обнаружила, что вынашивает сразу девять детей. Медики связали столь необычный случай многоплодия с возможным приёмом лекарственных средств для стимулирования овуляции без должного врачебного контроля, передаёт Al Arabiya.

Специалисты пояснили, что подобные препараты могут вызывать одновременное созревание нескольких яйцеклеток в течение одного менструального цикла. Превышение рекомендуемой дозировки увеличивает вероятность оплодотворения значительного числа женских половых клеток.

Пока неясно, намерена ли женщина оставить всех девять эмбрионов. Гинеколог, комментировавший случай, пояснил, что современные медицинские стандарты позволяют проводить редукцию эмбрионов, чтобы снизить риски для здоровья матери и обеспечить лучшие условия для развития оставшихся.

