14 ноября, 19:00

Глава МИД Германии отказался извиняться за бомбардировки Югославии

Йоханн Вадефуль. Обложка © AP/TASS/Nick Iwanyshyn

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не планирует приносить извинения за участие НАТО в бомбардировках Югославии в 1999 году во время предстоящего визита в Сербию. Об этом заявил официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Йозеф Хинтерзеер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель МИД ФРГ подчеркнул, что в официальной позиции Берлина не идёт речи о нарушении международного права со стороны альянса в ходе тех событий. По этой причине вопрос о каких-либо извинениях со стороны немецкого министра не рассматривается. Отмечается, что запланированная на 17 ноября встреча с президентом Сербии Александром Вучичем будет посвящена в первую очередь перспективам развития двустороннего экономического сотрудничества.

Глава МИД Германии назвал предстоящую зиму решающей для Украины
Ранее сообщалось, что в германском правительстве обострились разногласия между ключевыми министерствами относительно депортации сирийских беженцев. Министерство внутренних дел под руководством Александера Добриндта продолжает настаивать на реализации программы по высылке мигрантов. В то же время министр иностранных дел Йоханн Вадефуль, недавно посетивший пригороды Дамаска, выразил серьёзные сомнения в целесообразности таких мер.

Юлия Сафиулина
