Изъятие дипсобственности у РФ в США мешает преодолеть «токсичное наследие»

Изъятие дипломатической собственности у России в США создаёт препятствия для планов по преодолению «токсичного наследия» в отношениях двух стран. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Вашингтоне.

«Это впрямую нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и идёт вразрез с достигнутыми президентами наших стран пониманиями о необходимости преодоления «токсичного наследия» прежних лет», — отметили в пресс-службе.

С 2016 по 2018 год американская сторона фактически конфисковала шесть объектов российской дипломатической собственности. В 2016 году администрация Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, обвинив их во вмешательстве в выборы и давлении на американских дипломатов. В рамках этих мер США закрыли два жилых комплекса, являвшихся дипломатической собственностью РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в Соединённых Штатах. В 2017 году американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников диппредставительства США в России.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы, в том числе американские. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными», а глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что никаких подтверждающих фактов представлено не было.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что возвращение дипломатической собственности РФ — одна из ключевых тем российско-американских переговоров. Россия намерена добиться решения этого вопроса при администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. Возвращение дипсобственности — приоритетная задача для Москвы.