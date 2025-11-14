Спецпосланник Трампа Уиткофф планирует встречу с переговорщиком ХАМАС

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф намерен встретиться с главным переговорщиком ХАМАС Халилем аль-Хайей. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на собственные источники. Встреча призвана поддержать канал связи с палестинским движением.

Источники издания отмечают, что дата встречи пока не согласована и может быть пересмотрена. По их сведениям, Уиткофф намерен обсудить с аль-Хайей соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа. В NYT напомнили, что в октябре Израиль и ХАМАС заключили соглашение о перемирии и обмене удерживаемыми лицами, которое остаётся в силе, несмотря на отдельные инциденты. Уиткофф и аль-Хайя встречались в Шарм-эш-Шейхе в октябре, непосредственно перед соглашением о перемирии, при посредничестве Джареда Кушнера, зятя республиканца.

Несмотря на критику со стороны ряда израильских и американских политиков, считающих, что подобное взаимодействие придаёт ХАМАС необоснованную легитимность, Уиткофф продолжает контакты с движением.

Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило международным посредникам о готовности вывести своих бойцов из подконтрольных Израилю зон в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель организации Исмаил Радван. По его словам, движение готово отвести боевиков из так называемой «жёлтой зоны», соответствующей линии разграничения, установленной в рамках соглашения о прекращении огня. Радван также отметил усилия движения по ускорению процесса возвращения тел погибших заложников и заявил о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня со стороны Израиля, в результате которых, по его данным, погибли 241 человек.