Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 20:27

На Кубани с бывшего полицейского взыскали 29,5 млн рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Краснодаре суд постановил изъять у бывшего полицейского почти 30 миллионов рублей, которые были обнаружены на его счету. Происхождение крупной суммы мужчина так и не смог объяснить, сообщили в прокуратуре Кубани.

После проверки деклараций ГУ МВД выяснило, что найденные деньги никак не укладываются ни в его официальные доходы, ни в заработки за предыдущие годы. Документов, которые бы подтверждали законный источник средств, экс-сотрудник тоже не предоставил. Решение суда ещё не вступило в силу, но деньги уже признаны подлежащими взысканию в пользу государства.

Суд арестовал ещё шестерых фигурантов дел о взятках в Ленобласти
Суд арестовал ещё шестерых фигурантов дел о взятках в Ленобласти

Ранее Life.ru писал о задержании главы пресс-службы петербургской полиции, которого обвинили в регулярных взятках. По данным следствия, он продавал администратору новостного канала закрытую информацию – сводки происшествий и записи с камер. Следователи подсчитали, что за два года таких «услуг» он получил не меньше 660 тысяч рублей. Обоим фигурантам уже предъявлены обвинения — полицейскому в получении взятки, а его сообщнику — в её даче. В ходе обысков у администратора изъяли технику со служебными данными МВД.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar