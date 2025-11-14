На Кубани с бывшего полицейского взыскали 29,5 млн рублей

В Краснодаре суд постановил изъять у бывшего полицейского почти 30 миллионов рублей, которые были обнаружены на его счету. Происхождение крупной суммы мужчина так и не смог объяснить, сообщили в прокуратуре Кубани.

После проверки деклараций ГУ МВД выяснило, что найденные деньги никак не укладываются ни в его официальные доходы, ни в заработки за предыдущие годы. Документов, которые бы подтверждали законный источник средств, экс-сотрудник тоже не предоставил. Решение суда ещё не вступило в силу, но деньги уже признаны подлежащими взысканию в пользу государства.

Ранее Life.ru писал о задержании главы пресс-службы петербургской полиции, которого обвинили в регулярных взятках. По данным следствия, он продавал администратору новостного канала закрытую информацию – сводки происшествий и записи с камер. Следователи подсчитали, что за два года таких «услуг» он получил не меньше 660 тысяч рублей. Обоим фигурантам уже предъявлены обвинения — полицейскому в получении взятки, а его сообщнику — в её даче. В ходе обысков у администратора изъяли технику со служебными данными МВД.