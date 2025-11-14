Россия и США
Регион
14 ноября, 20:02

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своём телеграм-канале.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что средства ПВО России уничтожили три украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, перехват воздушных целей произошёл в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

