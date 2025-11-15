Сильный снегопад обрушился на Петербург и Ленобласть

Сильный снегопад, обрушившийся на Мурманскую область, уже добрался до Петербурга. Как сообщает SHOT, активно заметает не только Северную столицу, но и Гатчину, Старый и Новый Петергоф, Ломоносов и ряд других районов.

Снегопад. Видео © SHOT

Метеорологи также предупреждают москвичей и жителей области о резком ухудшении погоды, которое начнётся сегодня после полуночи. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В связи с этим коммунальные службы столицы переведены на режим повышенной готовности, а аварийные бригады несут круглосуточное дежурство.

Ранее Life.ru писал, что москвичей ждёт неприятный сюрприз. Ночью 15 ноября в столице начнётся снегопад, который сменится дождём. МЧС призывает москвичей парковаться в безопасных местах, держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, а также следить за детьми.