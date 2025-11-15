Life.ru узнал о скрытой опасности употребления филе сельди в упаковке

С наступлением холодного времени года россияне уже не так активно едят свежие овощи и фрукты, отдавая предпочтение солёным заготовкам. Спустя несколько тёплых месяцев на обеденный стол также возвращается селёдка. Для удобства люди выбирают филе сельди в упаковке, однако это не самый полезный продукт. Об этом Life.ru рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

«Мелкие кости в селёдке растворяют при помощи нитрата селитры, который, спустя несколько суток после вымачивания под действием аминокислот и ферментов, преобразуется в нитрит. Если технология нарушается, раствор превышает дозировку нитрата и рыбу передерживают в рассоле, в жидкости образуется канцероген N-нитрозамин. Употребление такого продукта может навредить здоровью человека», — предупреждает эксперт.

Среди последствий употребления нитритов — различные заболевания кожи, печени, почек, ЖКТ и даже онкология. По словам специалиста, лучше всего солить рыбу самому. Если у вас такой возможности нет, можно купить сильносолёную бочковую сельдь, где, кроме посола, нет никаких добавок. Чтобы избежать переедания соли, такую рыбу можно вымочить.

Перед вымачиванием селёдки нужно почистить рыбу, промыть её под прохладной проточной водой и оставить рыбу на 1–3 часа в минеральной воде, молоке или чае. Если сельдь очень солёная, время можно увеличить до 6–12 часов, однако рекомендуется сменить жидкость через 3–4 часа, чтобы она была свежей. После нужно вынуть сельдь из жидкости и промокнуть её бумажными полотенцами.

Ранее был подсчитан индекс селёдки под шубой. Стоимость килограмма салата за год выросла на 14% — с 366,3 рублей в 2024-м до 417,5 в 2025 году. Кроме майонеза, который подорожал на 28%, репчатый лук вырос в цене на 9%, а селёдка — на 7%. Морковь и свёкла стали дороже на 2% по сравнению с прошлым годом. Единственные ингредиенты, подешевевшие в 2025 году, — это яйца и картофель: их стоимость снизилась на 6% и 1% соответственно. Аналитики отмечают, что рост цен на «шубу» в основном связан с увеличением стоимости майонеза и ключевого ингредиента салата — селёдки.