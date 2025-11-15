В аэропорту Самары ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на полёты, чтобы обеспечить безопасность. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения касаются как приёма, так и выпуска самолётов.

«Аэропорт Самары (Курумоч). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — отметил представитель ведомства Артём Кореняко.

Информация поступила в 01:10 по московскому времени 15 ноября.

Ранее Life.ru писал, что расчёты ПВО России за три часа уничтожили 13 беспилотников ВСУ над различными регионами страны. По пять беспилотников сбили над Ростовской областью и территорией Республики Крым. По одному БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.