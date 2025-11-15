Россия и США
14 ноября, 22:49

В аэропорту Самары ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на полёты, чтобы обеспечить безопасность. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения касаются как приёма, так и выпуска самолётов.

«Аэропорт Самары (Курумоч). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов»,отметил представитель ведомства Артём Кореняко.

Информация поступила в 01:10 по московскому времени 15 ноября.

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полёты

Ранее Life.ru писал, что расчёты ПВО России за три часа уничтожили 13 беспилотников ВСУ над различными регионами страны. По пять беспилотников сбили над Ростовской областью и территорией Республики Крым. По одному БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

