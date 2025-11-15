Россия и США
Регион
14 ноября, 23:37

В Башкирии тайно похоронили девочку, найденную мёртвой в диване в Челябинске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christian Rothe

Прощание с пятилетней девочкой, которую нашли мёртвой в диване в челябинской квартире, прошло тихо и без лишних глаз. Семья приняла решение скрыть церемонию, чтобы избежать разговоров и комментариев со стороны односельчан.

Отец малышки сразу приехал в Челябинск, когда узнал о трагедии. Он забрал тело и увёз дочь в родное село в Башкирии, где девочку и похоронили. Мужчина отказался от помощи местных жителей — и знакомых девочки, и близких её матери.

«Он не хотел лишнего внимания, потому что боится осуждения окружающих из-за случившегося с его дочерью», рассказали знакомые матери девочки изданию Regnum.

Прощание состоялось 13 ноября. На кладбище пришли только несколько членов семьи.

Психиатр назвал Life.ru сигналы материнской депрессии после убийства девочки, чьё тело нашли в диване

Ранее Life.ru рассказывал, что тело девочки нашли спрятанным в диване с множественными колото-резаными ранениями — оно пролежало там больше недели. Мать задержали почти сразу. Подозреваемая — 43-летняя мать девочки — была задержана на территории Башкортостана, она не признаёт вину в умышленном убийстве, настаивая на версии о несчастном случае.

