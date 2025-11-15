В Башкирии тайно похоронили девочку, найденную мёртвой в диване в Челябинске

Прощание с пятилетней девочкой, которую нашли мёртвой в диване в челябинской квартире, прошло тихо и без лишних глаз. Семья приняла решение скрыть церемонию, чтобы избежать разговоров и комментариев со стороны односельчан.

Отец малышки сразу приехал в Челябинск, когда узнал о трагедии. Он забрал тело и увёз дочь в родное село в Башкирии, где девочку и похоронили. Мужчина отказался от помощи местных жителей — и знакомых девочки, и близких её матери.

«Он не хотел лишнего внимания, потому что боится осуждения окружающих из-за случившегося с его дочерью», — рассказали знакомые матери девочки изданию Regnum.

Прощание состоялось 13 ноября. На кладбище пришли только несколько членов семьи.

Ранее Life.ru рассказывал, что тело девочки нашли спрятанным в диване с множественными колото-резаными ранениями — оно пролежало там больше недели. Мать задержали почти сразу. Подозреваемая — 43-летняя мать девочки — была задержана на территории Башкортостана, она не признаёт вину в умышленном убийстве, настаивая на версии о несчастном случае.