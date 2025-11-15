В Пермском крае открыли горячую линию после ДТП с микроавтобусом

В Пермском крае организована работа горячей линии для родственников погибших и пострадавших в результате аварии с микроавтобусом в Кунгурском округе для оказания психологической помощи. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности региона.

Родственники могут получить информацию о состоянии здоровья пострадавших, а также психологическую поддержку специалистов.

«Организована горячая телефонная линия для родственников пострадавших и погибших в аварии в Кунгурском округе. Узнать о состоянии здоровья пострадавших, получить психологическую помощь можно по круглосуточному номеру: 8(34271)33221», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Напомним, на 55-м километре автодороги Р-243 в Кунгурском муниципальном округе вблизи деревни Черепахи столкнулись микроавтобус и грузовик. Предварительная версия следствия — выезд микроавтобуса на полосу встречного движения. По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате ДТП погибли семь человек, в том числе несовершеннолетний ребёнок, двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести.