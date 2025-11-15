Куратор подготовки теракта на высшего чиновника имеет в РФ долги на ₽106 тысяч

У скрывающегося на Украине Джалолиддина Шамсова, которого спецслужбы называют куратором подготовки покушения на одного из самых высокопоставленных российских чиновников, обнаружилась внушительная задолженность в России. Как выяснил ТАСС, за ним числятся долги ещё с тех времён, когда он жил в стране и имел российский паспорт.

У уроженца Таджикистана Шамсова, получившего российское гражданство в 2010 году, имеется задолженность, превышающая 106 тысяч рублей. В список вошли штрафы ГИБДД, неоплаченные налоги и государственные сборы. Часть задолженностей уже перешла в стадию принудительного взыскания. Согласно базе исполнительных производств, на Шамсова открыто 13 производств, и 11 из них — штрафы за нарушения ПДД. Остальные — долги перед налоговой и другими органами.

Ранее Life.ru писал, что ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили против одного из высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, взрыв хотели устроить у могилы его родственников на Троекуровском кладбище – устройство спрятали в декоративной вазе с цветами, замаскировав под обычную камеру наблюдения. Задержаны трое участников подготовки покушения: супружеская пара россиян с криминальным прошлым и мигрант из Центральной Азии. Следователи выяснили, что ими руководил находящийся в Киеве Шамсов Джалолиддин Курбанович, которого в России давно разыскивают за убийство и незаконный оборот оружия.