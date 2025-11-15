Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 00:56

Трамп подписал указ об отмене пошлин на ряд продовольственных товаров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий пошлины на импорт широкого спектра продовольственных товаров. Информация об этом опубликована на сайте Белого дома. Решение коснулось продукции, которая не производится в США в достаточном количестве.

«Президент постановил, что некоторые сельскохозяйственные продукты больше не будут подпадать под действие взаимных пошлин. Среди них: кофе и чай, тропические фрукты и фруктовые соки, какао и специи, бананы, апельсины и помидоры, говядина и дополнительные удобрения», — говорится в указе.

Трамп оценил возможный ущерб от признания пошлин США незаконными в $2 трлн
Трамп оценил возможный ущерб от признания пошлин США незаконными в $2 трлн

Ранее американский лидер заявил, что возможность снижения торговых пошлин в отношении Индии будет рассмотрена Вашингтоном в связи со значительным сокращением закупок российской нефти. По словам республиканца, нынешние пошлины для Индии остаются высокими, однако в дальнейшем планируется их пересмотр. Ранее Трамп отметил прогресс в снижении импорта нефти из России Индией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar