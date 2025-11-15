В четырёх аэропортах России ввели план «Ковёр»

Сразу четыре российских аэропорта — в Казани, Нижнекамске, Тамбове и Уфе — ввели временные ограничения на полёты. Ночью в субботу пресс-служба Росавиации объявила, что в воздушных гаванях приостанавливают приём и выпуск самолётов ради безопасности полётов.

Соответствующее сообщение появилось в 02:57 по Москве. Обычно такие меры связаны с угрозами в воздушном пространстве регионов.

Ранее Life.ru писал, что вечером в пятницу расчёты ПВО сбили 13 украинских беспилотников в разных регионах страны. По пять беспилотников сбили над Ростовской областью и территорией Республики Крым. По одному БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.