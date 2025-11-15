60-летняя Элизабет Херли поразила публику фотосессией в бикини

60-летняя британская актриса Элизабет Херли опубликовала в своих социальных сетях серию фотографий в бикини. Артистка позировала у бассейна в ярко-красном купальнике и рубашке в тон. Образ звезды дополнили распущенные волосы и макияж с акцентом на глаза и губы.

Подписчики не скупились на комплименты, восхищаясь её внешним видом. Некоторые просто не могли поверить, что в таком возрасте можно выглядеть настолько молодо и подтянуто.

«Такая фигура в таком возрасте? Это просто невозможно», — написали поклонники.

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак отметила свой 44-й день рождения, опубликовав в своём Telegram-канале фотографии в купальнике. Журналистка отметила, что не собирается скрывать свой возраст, а фотограф не использовал ретушь.