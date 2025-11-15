Позиции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте ослабевают на фоне успешного выступления правых партий. Об этом сообщает издание Politico.

Как сообщает издание, речь идёт об одобрении проекта по сокращению цепочек поставок. При голосовании за данный документ Европейской народной партии фон дер Ляйен пришлось отказаться от сотрудничества с традиционными союзниками-центристами и перейти к взаимодействию с крайне правыми политическими группами.

«Этот шаг подписал смертный приговор так называемому «санитарному кордону», неформальному пакту между центристскими силами Европы — ЕНП, социалистами и демократами, либералами из Renew и «зелёными» — о недопустимости участия крайне правых в принятии решений», — уточняется в статье.

Главный переговорщик «Патриотов» (крайне правого движения) по этому вопросу Паскаль Пьера назвал день историческим, заявив, что им удалось «сломить большинство Урсулы фон дер Ляйен».

Вынужденное сотрудничество с правыми силами осложняет перспективы переизбрания главы Еврокомиссии на второй срок. При этом проблемы только усугубляются: левые союзники всё чаще критикуют за политику её партии и выражают разочарование предоставленной ей свободой действий.

Ранее СМИ сообщили об одержимости фон Ляйен конфликтом на Украине, от которого устала Европа. Риторика фон дер Ляйен подтверждает политическую фиксацию ЕК на восточном конфликте, несмотря на признаки бюджетной и социальной напряжённости в Европе, а сама помощь дестабилизирует единство блока. На этом фоне бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг высказывал мнение о необходимости адекватной реакции на коррупционный скандал с участием бизнесмена Тимура Миндича, соратника Зеленского, подчёркивая при этом недопустимость ослабления поддержки. Тем временем НАБУ и САП Украины сообщили об окончании 15-месячного расследования, в ходе которого была раскрыта крупная коррупционная схема, действовавшая на предприятии «Энергоатом».