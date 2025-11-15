C экс-замминистра обороны Тимура Иванова взыскали долг по коммуналке

Московский суд удовлетворил иск «Мосэнергосбыта» о взыскании задолженности по коммунальным платежам с бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА «Новости». Исковое заявление содержало требование о взыскании платы за пользование жилой площадью, коммунальные услуги, а также тепло и электроэнергию. Суд удовлетворил иск в полном объёме. При этом сумма задолженности не называется.

«Исковое заявление АО «Мосэнергосбыт» о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено», — сказано в материалах.

Напомним, что ранее Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к 13,5 годам лишения свободы и штрафу в 100 миллионов рублей за хищение средств, выделенных на покупку паромов для Керченской переправы. Установлено, что в 2015 году было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, Иванов и другие фигуранты дела похитили у банка около 44,9 миллиона евро, используя фиктивные валютные контракты. Суд постановил взыскать с осуждённых 3,9 миллиарда рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов и ещё 216,5 миллиона рублей в пользу «Главного управления обустройства войск».

Ранее Тимур Иванов признал долг перед банком ПСБ и обратился в суд с просьбой о начале процедуры реализации своего имущества. Представитель банка сообщил, что адвокат Иванова передал в суд ходатайство, в котором экс-чиновник «признаёт долг» и просит о введении процедуры реализации имущества. Общая сумма требований ПСБ к осуждённому чиновнику составляет почти 228 миллионов рублей. Переход к продаже имущества возможен в связи с наличием у Иванова непогашенной судимости за экономическое преступление.