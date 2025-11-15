Учёный забил тревогу из-за странных свойств «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

Космический объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение. Учёный-астроном из Гарварда Ави Леб обратил внимание на странные свойства межзвёздного тела, которые ставят под сомнение его кометное происхождение.

Учёный рассказал, что снимки 11 ноября показали: объект не распадается после прохождения рядом с Солнцем и остаётся единым телом.

«Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остаётся единым телом, вызывает удивление», – подчеркнул Леб.

Он добавил, что это открывает новую аномалию, которую теперь предстоит объяснять учёным, не считающим, что объект — обычная комета. По словам астронома, ситуация заставляет всерьёз рассмотреть возможность искусственного происхождения 3I/ATLAS, а не естественного.

Ранее учёные получили первый сигнал с космического объекта 3I/ATLAS. В сообщении говорится, что поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц. По данным учёных, предыдущие попытки зарегистрировать сигнал в тех же линиях поглощения, предпринятые 28 сентября текущего года, оказались неудачными. 16 марта следующего года, во время пролёта 3I/ATLAS мимо Юпитера, аппарат «Юнона» предпримет попытку зафиксировать радиосигнал на низких частотах.