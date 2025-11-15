В Вологде и Череповце демонтировали вывески магазинов «Красное&Белое»
Обложка © Telegram / Филимонов LIVE
В Вологде и Череповце завершили демонтаж всех вывесок магазинов сети «Красное&Белое». Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«Все вывески сети алкомаркетов «Красное&Белое» демонтированы в Вологде и Череповце. С фасадов зданий убрали конструкции, размещённые с нарушением правил благоустройства», — рассказал Филимонов в своём телеграм-канале.
По словам губернатора, данные меры стали «логичным следствием» политики регулирования розничной торговли спиртным в регионе. Он уточнил, что с 25 июля сеть «Красное&Белое» прекратила продажу алкоголя в Вологодской области в связи с приостановкой лицензии.
Филимонов посоветовал владельцам сети провести ребрендинг, перейти в сегмент продуктовых магазинов «у дома» и продолжать торговую деятельность с алкогольной лицензией при соблюдении норм областного закона.
Ранее продажа крепких напитков в магазинах «Красное и Белое» была временно приостановлена в Кемеровской области. Причина — закончилась лицензия на их реализацию. В магазинах, где прекращена продажа алкоголя, пояснили, что в настоящее время им разрешено торговать только слабоалкогольными напитками, а для возобновления лицензии требуется дополнительное время.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.