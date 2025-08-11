«Красное & Белое» прекратило продажу крепкого алкоголя ещё в одном регионе

Продажа крепких напитков в магазинах «Красное и Белое» в Кемеровской области временно приостановлена. Причина – закончилась лицензия на их реализацию, сообщает «Интерфакс».

В магазинах, где прекращена продажа алкоголя, пояснили, что в настоящее время им разрешено торговать только слабоалкогольными напитками, а для возобновления лицензии требуется дополнительное время.