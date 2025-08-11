«Красное & Белое» прекратило продажу крепкого алкоголя ещё в одном регионе
Интерфакс: Красное & Белое перестало продавать крепкий алкоголь в Кузбассе
Обложка © ТАСС / Алексей Зотов
Продажа крепких напитков в магазинах «Красное и Белое» в Кемеровской области временно приостановлена. Причина – закончилась лицензия на их реализацию, сообщает «Интерфакс».
В магазинах, где прекращена продажа алкоголя, пояснили, что в настоящее время им разрешено торговать только слабоалкогольными напитками, а для возобновления лицензии требуется дополнительное время.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о приостановке действия алкогольной лицензии сети «Красное и Белое» из-за выявленных нарушений. По его словам, 58 магазинов сети, преимущественно расположенных в Вологде и Череповце, продолжают функционировать, но лишены права продавать алкоголь. Ограничение, как указано, вступило в силу 25 июля 2025 года. Позже стало известно, что «Красное и Белое» обжаловало приостановку лицензии в Вологодской области.