15 ноября, 04:08

Россиянам рассказали, кому компенсируют советские вклады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vasylchenko

Государство осуществляет компенсацию вкладов, открытых россиянами до 1991 года, в установленном порядке. О том, кто имеет право на выплату и в каком размере, агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.

«Государство возмещает вклады в Сберегательный банк Российской Федерации и все его прежние подразделения, сделанные до 20 июня 1991 года, а также вклады в государственные страховые организации до 1 января 1992 года», — уточнил эксперт.

Согласно действующему постановлению правительства, выплаты положены: тем, кто родился в 1945 году или раньше (государство вернёт утроенную сумму вклада). Для расчёта берётся остаток вкладов в банке на 20 июня 1991 года или средств по страховым вкладам в Госстрахе на 1 января 1992 года.

Гражданам, родившимся в период с 1946 по 1991 год, компенсация выплачивается в двукратном размере от остатка вклада. По обоим видам вкладов установлены коэффициенты в соответствии с выплатами, уже полученными в прежние годы.

Наследники либо лица, осуществившие оплату похорон владельца вклада, вправе получить отдельную компенсацию в размере 6000 рублей при условии, что остаток средств на счёте составлял не менее 400 рублей.

Тем временем, средний остаток свободных средств на банковских картах россиян достиг 52,3 тысячи рублей. Наибольший рост продемонстрировало молодое поколение. У родившихся после 2000 года сумма на счетах за год увеличилась на 26%, достигнув 15,3 тысячи рублей. Самые крупные остатки сохраняют представители старшего поколения — 81,3 тысячи рублей, что на 1% больше прошлогоднего показателя. В то же время поколение X (рождённые в 1965-1980 годах) сократило накопления на 4% — до 52,8 тысячи рублей. Миллениалы (1980-1990-е годы рождения) также уменьшили средства на картах на 1,7%, их средний остаток составил 38,4 тысячи рублей.

